За дело об аресте Кочаряна взялся генпрокурор: суд отложен до завтра

Ереван, , 19:49 — REGNUM В Апелляционном уголовном суде Армении сегодня, 27 ноября, состоялось рассмотрение жалобы на отмену ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна на основании неприкосновенности. На заседании присутствовал как сам Кочарян, так и генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Присутствие генпрокурора на заседании суда довольно редкое, если не сказать беспрецедентное явление в судебной практике Армении.

Заседание будет продолжено завтра, так как сторона защиты попросила время для подачи ходатайства о самоотводе судьи Рубена Мхитаряна.

Адвокат Кочаряна Айк Алумян отказался назвать основание для ходатайства. В то же время он сказал журналистам, что участие генпрокурора в заседании суда вызывает беспокойство, так как намного сложнее иметь в оппонентах вместо одного целых шесть прокуроров, из которых один — генеральный прокурор. Также он отметил, что самым активным на судебном заседании был именно генпрокурор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Кассационный суд Армении направил дело об отмене ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна на повторное слушание в Апелляционный суд.

Экс-президент Армении обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года, ему предъявлено обвинение по статье об узурпации власти.

27 июля суд общей юрисдикции Еревана избрал в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения двухмесячный арест. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на иммунитет, данное президенту по Конституции.

Жалобы на решение Апелляционного суда в Кассационный суд подали как адвокаты Роберта Кочаряна, так и генпрокурор Артак Давтян. Адвокаты Кочаряна требовали, чтобы Кассационный суд сделал предметом рассмотрения еще два аргумента против ареста экс-президента, между тем, сторона обвинения оспаривала решение Апелляционного суда об отмене ареста в качестве меры пресечения.

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