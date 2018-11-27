Клинцевич: Венгрия создала прецедент

Москва, , 19:45 — REGNUM В Совфеде считают прецедентом отказ Венгрии экстрадировать в США двух граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

«Не знаю, чем руководствовалась Венгрии, отказав экстрадировать в США двух граждан России, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием, но в любом случае, хочется надеяться, что прецедент создан», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Чуть ли не впервые в практической плоскости США дали понять, что их попытки распространить свою юрисдикцию на весь мир не отвечают принципам цивилизованных международных отношениях — ни в политической, ни в правовой плоскости, отметил сенатор.

«Теперь в интересах России провести беспристрастное расследование деятельности подозреваемых — Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего, что, не сомневаюсь, и будет сделано», — сказал Клинцевич.

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух граждан РФ, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием, Вашингтон разочарован этим решением, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Она отметила, что «Венгрия — партнер и друг США, но это решение ставит вопрос о том, насколько Венгрия привержена сотрудничеству по линии правоохранительных органов».