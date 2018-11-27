Дума Челябинска прекратила полномочия двоих депутатов

Челябинск, , 19:39 — REGNUM В Челябинске Сергей Новожилов и Леонид Лопатин перестали быть депутатами городской думы. Такое решение представительный орган принял сегодня, 27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полномочия Новожилова прекращены в связи с вступившим в законную силу приговором. Напомним, в августе он был признан виновным в пособничестве превышению должностных полномочий. Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.

Что касается Лопатина, то он покинул депутатскую работу по собственному желанию. Местом его работы станет администрация Металллургического района Челябинска.

Как пояснили в пресс-службе думы, освободившиеся места занимать не планируется. Отметим, уже в сентябре 2019 года в Челябинске пройдут новые муниципальные выборы.

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