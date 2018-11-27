Вице-спикер Рады обвинила Россию в усилении экономической блокады Украины

Киев, , 19:28 — REGNUM «Россия захватила украинские корабли в международных водах, поэтому согласно Женевской конвенции 24 украинских моряка имеют статус «военнопленных». Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявила первый вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«У нас по поручению президента произошло совещание представителей профильных министерств и ведомств, где мы обсудили действия государства, которые мы должны предпринять для семей моряков и самих парней, которые сегодня находятся в плену у агрессора в аннексированном Крыму… На сегодня мы ищем информацию о судьбе 24 людей, которые находились на этих кораблях. Мы будем настаивать на том, что это военнопленные, потому что россияне подло захватили наших моряков в нейтральных водах. Согласно Женевской конвенции они подпадают именно под эту категорию… Сегодня в Крыму происходит судилище над нашими парнями. Предварительно уже двоих осудили и задержали до конца января», — сказала Геращенко.

Она сравнила захват Россией украинских моряков с «действиями сомалийских пиратов».

«Россия стоит на своем и продолжает как сомалийские пираты отлавливать украинцев не в океане, а в акватории нейтральных вод, где могут находиться наши суда… Россия нахватала украинцев, никого не отпускает и как те пираты ловит все больше жертв, чтобы над ними издеваться… Как сомалийские пираты держит жертв для выкупа… Туда не пускают Красный Крест и другие организации… По нашей информации, как минимум четыре моряка ранены. Один в тяжелом состоянии. Трое — в среднем», — добавила Геращенко.

Вице-спикер также обвинила Россию в усилении экономической блокады Украины.

«Россия продолжает свои методы экономического уничтожения Украины, пытается блокировать наши порты в Мариуполе, нашу акваторию, возможность вести экономическую, торговую деятельность, чтобы еще больше создать для Украины экономические проблемы. Ввод военного положения позволит защитить украинские регионы от того, чтобы Россия их не уничтожала экономически», — считает Геращенко.

Она также предположила, что «депутаты Рады предпочли бы обсудить вопрос проведения выборов, когда российские танки будут ехать по Киеву».

«Военное положение и его определенные механизмы будет применяться в случае, если агрессор будет давать все новые и новые основания… Представила, если бы у нас было страшное обострение и тут катались бы танки. Этот парламент собирался бы непонятно сколько, а потом бы решал вопрос проведения выборов, когда танки будут ехать по Киеву. Вот что их беспокоило на самом деле. Важно, что это решение есть. Оно в определенной мере дает больше возможностей нашим военным», — пояснила Геращенко.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада ввела военное положение. Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.

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