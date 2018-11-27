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Военное положение не повлияет на режим работы украинских авиалиний

Политика

Военное положение введено на Украине с 26 ноября

Киев, 27 ноября 2018, 19:07 — REGNUM  Военное положение никак не повлияет на авиационное сообщение внутри Украины и на вылеты из страны или в нее, сообщает 27 ноября пресс-служба компании «Международные авиалинии Украины».

Согласно сообщению, военное положение на Украине никак не ограничивает перелеты на украинских авиалиниях.

Напомним, ранее МВФ заявил о том, что военное положение никак не повлияет на экономическое сотрудничество фонда с Украиной. Также УЕФА заявил, что военное положение не повлияет на футбольные матчи, проводимые на Украине.

Военное положение на Украине было введено 26 ноября. Причиной послужила ситуация на Чёрном море: украинские ВМС спровоцировали российских пограничников открыть огонь по украинским кораблям, после чего корабли были отбуксированы российской стороной.

Читайте ранее в этом сюжете: «Военное положение направлено в первую очередь против жителей Юго-Востока»

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Военное положение на Украине
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