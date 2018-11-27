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СК возбудил дела по факту нападений на российские дипучреждения на Украине

Политика

Уголовные дела возбуждены по статье «Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой»

СК возбудил дела по факту нападений на российские дипучреждения на Украине
Dmitry Karpezo
Посольство России в Киеве

Москва, 27 ноября 2018, 18:57 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам нападений на российские дипломатические учреждения в Киеве и Харькове. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 25−26 ноября неустановленные лица совершили нападение на здание посольства России в Киеве, забросав его территорию дымовыми шашками и другой пиротехникой.

26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генерального консульства России в Харькове. В СК подчёркивают, что в результате этих действий был нарушен нормальный порядок работы учреждения.

Сообщается, что дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 360 УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Напомним, нападения на российские дипломатические учреждения на Украине произошли после инцидента 25 ноября в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных судна, незаконно вторгшихся в территориальные воды России.

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