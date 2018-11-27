В правительстве Курганской области грядут сокращения

Курган, , 18:37 — REGNUM В Курганской области работает комиссия по оптимизации правительства региона. Число чиновников по отдельным департаментам превышено на 30−40% от разумной численности, заявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на пресс-конференции 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Количество работников по всем департаментам — 1500 человек. Из них 100 — это сисадмины, 145 заняты кадровой работой, 160 бухгалтеров», — привёл статистику Вадим Шумков.

Будут подвергнуты оптимизации и организации, которые напрямую не связаны с исполнением государственных полномочий, однако находятся на бюджетном балансе.

Изменится и оплата труда чиновников правительства Курганской области. С 2019 года будет увеличена стимулирующая надбавка к зарплате. Однако чтобы заслужить её, придётся серьёзно поработать, так как она будет складываться из трёх параметров: качества реализации федеральных национальных проектов на территории области, выполнения региональных государственных программ и положения дел в подведомственной отрасли.

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