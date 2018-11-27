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Орешкин назначил главой Кадастровой палаты медработника из Душанбе

Политика

В Росреестре опубликовали другую версию биографии Тухтасунова

Москва, 27 ноября 2018, 18:20 — REGNUM  Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назначил главой Кадастровой палаты уроженца города Душанбе Таджикской ССР Парвиза Тухтасунова. Информация о назначении подтверждается на сайте Росреестра.

Назначение оказалось в центре внимания соцсетей. Кроме происхождения и молодого возраста чиновника, он 1985 года рождения, впечатлила и трудовая биография. Согласно фотоснимку справки, мужчина имеет медицинское образование, два года трудился медбратом, а после восемь лет нигде не работал, пока в 2016 году не стал советником главы Росреестра.

В Росреестре опубликовали другую версию биографии Тухтасунова. По ней с 2011 по 2016 годы будущий руководитель работал в неназванных «различных коммерческих структурах».

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