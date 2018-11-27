Причиной отставки замглавы минздрава стал скандал в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 18:17 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о недопустимости повторения ситуации, когда граждане не смогли попасть на прием к замминистру здравоохранения региона Ольге Ермиловой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Полагаю, все в курсе событий, произошедших в нашем минздраве и получивших широкую огласку. Я говорю о попытке посетителей попасть на встречу с замминистра», — сказал в ходе оперативного совещания глава области.

По мнению губернатора, какие бы отношения ни были с отдельными гражданами и конкретными организациями, нельзя избегать разговора.

«Подобное поведение, к тому же с применением административных мер, абсолютно недопустимо. Все министры, заместители губернатора, руководители структурных подразделений должны вынести урок из этой ситуации. Такие инциденты больше не должны повториться», — заключил Никитин.

Он добавил, что Ермилова уже покинула свою должность.

Как сообщало ИА REGNUM, предыстория конфликта лежит в сфере обязательного медицинского страхования. В 2018 году порядка 50 частных клиник Нижнего Новгорода попали в программу ОМС, лечили пациентов бесплатно, а расходы им компенсировали уже по факту.

С мая бюджетные поступления в адрес ряда клиник прекратились — закончились квоты, и с августа несколько компаний объявили о прекращении приема «бесплатных» пациентов. Объявить — объявили, но лечить не перестали, попытавшись найти общий язык с минздравом.

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Представительницы трех частных клиник, узнав, что на неделе должно пройти заседание тарифной комиссии, где будет решаться вопрос о квотах, попытались попасть на прием к замминистра здравоохранения Ольге Ермиловой. История закончилась неожиданно для всех ее участников.

Известно, что вместо того чтобы обсудить с пришедшими на прием представителями медицинской сферы конфликтный вопрос по выделению квот обязательного медицинского страхования, прозрачность этой процедуры, а также компенсацию расходов, им вызвали полицию и бригаду психиатрической помощи. Позднее врача, отказавшегося госпитализировать посетителей, попытались уволить, а охранник, который пропустил их в приемную, попал в больницу.

Инцидент стал основанием для служебной проверки и последующей отставки замминистра. Прошла она тихо — неофициально сообщили и убрали данные Ермиловой с официального сайта минздрава области.

Отставка Ермиловой — это апогей деятельности и бездеятельности областной власти, которая в 2018 году не смогла освоить значительную часть средств, выделенных из федерального бюджета в рамках реализации адресных инвестиционных программ. Неизрасходованные средства на строительство метро, детсадов и школ, а также ликвидацию крупнейших свалок Дзержинска придется вернуть в казну страны. Кроме того, на областную казну могут быть наложены штрафы за неисполнение целевых показателей.

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