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УКРОП: Киев ввел фальшивое военное положение

Политика

Лидер партии считает, что сначала правительство Украины должно было разорвать все отношения с Россией

Киев, 27 ноября 2018, 17:51 — REGNUM  Киев не выполнил ряд условий перед введением военного положения, что делает это положение фальшивым, заявил глава партии «Украинское объединение патриотов — УКРОП», депутат Верховной рады Тарас Батенко, сообщает 27 ноября УНИАН.

По его словам, чтобы военное положение работало, Украина должна была разорвать все отношения с Россией, закрыть границу и изъять всё имущество российских физических и юридических лиц. Поскольку этого не было сделано, то военное положение является «фейковым», уверен Батенко.

Напомним, 26 ноября на Украине ввели военное положение на территории 10 областей. Военное положение было введено на 30 дней до 26 декабря 2018 года.

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Военное положение на Украине
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