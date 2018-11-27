Генштаб и минобороны Украины получили «смотрящего» от США

Киев, , 17:47 — REGNUM В министерстве обороны и генеральном штабе вооруженных сил Украины появился новый сотрудник — стратегический советник от США Кит Дейтон, сообщает 27 ноября пресс-служба украинского военного ведомства.

Надзирателя от «белого господина» представила аборигенам посол США на Украине Мари Йованович.

«Я буду здесь с вами, чтобы понимать ваши потребности через проведение регулярных встреч, консультаций, переговоров и анализа ситуации», — сказал Кит Дейтон при его представлении украинским военным.

При этом отмечено, что Дейтон также является директором «Европейского центра исследований проблем безопасности Джорджа Маршалла».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Украины ввели в стране военное положение.

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