В Смольном осудили спекуляции о параде в честь снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Стремление некоторых деятелей представить День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «днём скорби» и на этом основании отменить военный парад на Дворцовой площади 27 января 2019 года находятся «в одном ряду с попытками переписать историю и принизить роль нашей страны и народа нашего в победе над фашизмом».

Об этом заявил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов в эфире радио «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, группа политических и общественных деятелей Петербурга в открытом письме обратилась к врио губернатора Александру Беглову с предложением не проводить военный парад, называя его неуместным «в День блокадной памяти и скорби». В аппарате Смольного уже заявили, что проведение парада в день 75-й годовщины полного освобождения от блокады — прерогатива министерства обороны, и власти города не могут вмешиваться в решение федеральных структур.

В свою очередь, вице-губернатор Александр Говорунов напомнил, что в день 70-летия снятия блокады военный парад был: он проходил тогда на проспекте Непокоренных у Пискаревского мемориального кладбища и «его организация никак и никем не ставилась под сомнение».

«Для подавляющего количества петербуржцев 27 января — это день нашей ленинградской Победы! Это день триумфа добра над злом. Это праздник, хотя и со слезами на глазах», — сказал Говорунов, добавив, что сам вырос в семье блокадников и знает, о чем говорит.

Он также напомнил, что 27 января — это день воинской славы России, утвержденный на государственном уровне.

«Поэтому и парад, и салют будут в честь Великой битвы за Ленинград. Они будут в память о победителях — защитниках Ленинграда», — подчеркнул вице-губернатор.

При этом он обратил внимание, что военный парад никак не исключает проведение в этот день и траурных мероприятий, а также традиционной минуты молчания.

Александр Говорунов заявил о недопустимости того, «чтобы блокадная тема становилась предметом спекуляций».

«Отдельные личности просто используют ее для поддержания публичного интереса к собственной персоне», — высказался вице-губернатор в адрес тех, кто инициировал письмо с просьбой «запретить парад».

Как сообщила ранее пресс-служба Западного военного округа, парад 27 января 2019 года пройдет на Дворцовой площади с участием свыше 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Читайте также: Парад в день ленинградской победы не может никого оскорбить — блокадница

Блокадники и представители ряда политических партий выступили в поддержку проведения парада, поскольку день снятия блокады для жителей и защитников Ленинграда был не «днем скорби», а праздником победы над врагом.

Читайте также: Историк выступил против попытки запретить парад в день ленинградской победы

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный не имеет права отменять парад в честь 75-летия снятия блокады