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Бывший мэр Челябинска официально стал вице-губернатором

Политика

28 ноября будет его первым рабочим днём

Челябинск, 27 ноября 2018, 17:31 — REGNUM  Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев официально назначен вице-губернатором. Постановление №26 327 ноября подписал глава региона Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

«Назначить Тефтелева Евгения Николаевича заместителем губернатора Челябинской области», — говорится в первом пункте документа. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября градоначальник подал в отставку с поста главы города. 20 ноября гордума утвердила его просьбу. Врио главы Челябинска назначен заместитель мэра Владимир Елистратов.

Нового мэра назначат в течение полугода. Впрочем, уральский полпред Николай Цуканов требует ускорить этот процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральский полпред требует поспешить с назначением мэра Челябинска

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