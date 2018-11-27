Военное положение: Киев уверяет, что проблем с едой и медпомощью не будет

Киев, , 17:25 — REGNUM В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявляют об отсутствии продовольственных рисков из-за введения военного положения.

С соответствующим заявлением сегодня, 27 ноября, выступил первый заместитель главы ведомства Максим Мартынюк.

«Риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности, для 10 областей с военным положением, отсутствуют», — отметил он.

Министерство утверждает, что предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозированный спрос, а большинство областей, в которых введено ВП, являются профицитными.

По словам чиновника, в министерстве уже проанализировали возможные риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и обусловленный ею режим военного положения в 10 областях страны.

Мартынюк заверил, что минагрополитики готово присоединиться к решению всех вопросов, которые могут возникнуть у участников рынка в связи с введением военного положения.

В свою очередь, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения граждане Украины получают медицинскую помощь без изменений.

Вместе с тем министерство здравоохранения и министерство обороны Украины приняли совместный приказ, чтобы все «защитники украинских границ и национальной безопасности» при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу.

ИА REGNUM напоминает, что военное положение введено в 10 областях Украины на 30 дней, начиная с 26 ноября.