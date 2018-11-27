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Украинских моряков защищают адвокаты крымских экстремистов

Политика

А тем временем радикалы в Сети зазывают своих сторонников к зданию суда на акцию протеста

Украинских моряков защищают адвокаты крымских экстремистов
Цитата из х/ф «Адвокат дьявола». Реж. Тэйлор Хэкфорд. 1997. США
Защитник сатаны

Симферополь, 27 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  Интересы украинских моряков, которые ранее незаконно пересекли российскую границу в Керченском проливе, на суде в Симферополе представляют адвокаты, ранее защищавшие экстремистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть определённая стратегия защиты, но до конца заседания мы не будем об этом говорить», — сообщил юрист Айдер Азаматов, который ранее работал с представителем крымскотатарского «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Асана Чапуха.

По предварительным данным, большинство адвокатов украинских моряков также ранее защищали представителей экстремистской организации. Помимо этого, накануне заседания лидеры «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях призывали своих сторонников в Симферополе на акцию в поддержку украинских моряков к зданию суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Симферополе правоохранители задержали за вымогательство активистов крымскотатарского «меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В числе задержанных оказался брат лидера ялтинской ячейки экстремистской организации Асан Чапух, его соратник из Судака Казим Аметов, отец судимого за массовые беспорядки перед зданием крымского парламента в феврале 2014 года Бекир Дегерменджи и Куртсеит Аблаев, с именем которого связывают сразу несколько резонансных потасовок на полуострове. Согласно версии следствия, задержанных подозревали в вымогательстве семи тысяч долларов у гражданина Турции. Для этого в качестве посредника они использовали 83-летнюю сподвижницу Мустафы Джемилева, которая скончалась спустя пару часов после задержания преступников. Спустя 11 месяцев в связи с ухудшением здоровья суд временно перевел Чапуха под домашний арест.

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