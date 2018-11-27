«Военное положение направлено в первую очередь против жителей Юго-Востока»

Киев, , 16:58 — REGNUM На Украине обсуждают, чем на самом деле руководствовались украинские власти, выбирая регионы страны для введения военного положения. Формальным поводом объявлена близость к России, однако на самом деле Киев руководствуется другими соображениями.

В частности, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обращает внимание, что единодушное голосование депутатов из так называемой демократической «солянки» заклятых друзей и непримиримых союзников свидетельствует о том, что псевдопатриотические силы объединились в своем наступлении на конституционные права жителей Юго-Востока Украины.

«Население Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей наиболее активно и последовательно выступает против антинародной, разрушительной политики власти, которая этим решением развязала себе руки для наступления на свободу слова и независимые СМИ, для репрессий против неугодных политических и общественных сил, для борьбы с инакомыслящими», — пояснил политик.

Кроме того, по словам Медведчука, военное положение в наиболее развитых индустриальных регионах Украины — это «контрольный выстрел» в экономику страны.

«Военное положение, введенное в этих наиболее развитых индустриальных регионах Украины, — это «контрольный выстрел» в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов. Принятое решение неизбежно ведет к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис», — подчеркнул представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Медведчук в этом контексте также напомнил об идеологии «Оппозиционной платформы — За жизнь», направленной на восстановление мира на Украине, прекращение тарифного геноцида и раскола в обществе.

«Мирное урегулирование конфликта на Востоке Украины, «сшивание» страны, реинтеграция Донбасса, восстановление экономического сотрудничества с Россией и странами СНГ, прекращение тарифного геноцида и политики «хищнического национализма», противодействие политике власти, направленной на раскол по языковому и религиозному признакам, — это идеология представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая находит отклик в душах и сердцах наших граждан. Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем», — заверил он.

Политик считает, что своим решением ввести военное положение власть и поддержавшие ее псевдооппозиционные силы работают на раскол страны.

«И сегодня жители Юго-Востока Украины, русскоязычное население и все те, кто осознает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, отчетливо понимают необходимость и своевременность той цели, которой добивается «Оппозиционная платформа — За жизнь», — выдвижение единого кандидата Юрия Бойко на президентских выборах для защиты конституционных прав граждан, их жизни, собственности и свободы», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что поздним вечером 26 ноября после более чем 5 часов обсуждений и потасовок Верховная рада приняла закон о введении военного положения на Украине. «За» проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых. Согласно тексту документа, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Документ был обнародован в официальной прессе сегодня, но и тут не обошлось без конфуза. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что публикация в правительственной газете «Урядовый курьер» является ошибочной и завтра, 28 ноября, будет напечатан верный указ.