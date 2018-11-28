Какие проблемы принесет ‑ и уже приносит — Киеву его «автокефалия»

Киев, , 08:07 — REGNUM Несмотря на то, что подробности визита главы украинского МИД Павла Климкина в Австрию, где он встретился с примасом Австрии кардиналом Кристофом Шенборном, не разглашались, есть информация, что Климкин поставил в известность Шенборна о подготовке к проведению «собрания по поводу УПЦ». Что это означает и какие проблемы порошенковский проект Единой поместной православной церкви (ЕППЦ) уже принес украинской власти и еще принесет в дальнейшем, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

ЕППЦ стал лакмусовой бумажкой, которая проявила не только принудительно тоталитарный метод продвижения собственных проектов нынешними киевскими властями, но и отношение к такого рода затеям в среде зарубежных христианских иерархов. Одна из самых крупных «посадок в лужу» произошла, когда МИД Украины начал трезвонить о поддержке Ватиканом проекта ЕППЦ, — на эту информацию официальные представители Святого престола дали опровержение. Привычка к распространению лживых сообщений подвела Украину и в случае Кипрской православной церкви, которой также пришлось опровергать инсинуации украинских СМИ о «поддержке» ЕППЦ.

Константинопольский патриархат, на решения которого так любит ссылаться Порошенко, занял по вопросу им же инициированного украинского церковного раскола, собственную позицию, не совпадающую с исходными мечтами постмайданного Киева. И даже США, выступающие в качестве «отцов-основателей» нынешней Украины, не столь надежны, как это казалось в самом начале.

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