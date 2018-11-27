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Талибы* захватили 21 заложника в афганской провинции Сари-Пуль

Политика

*Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Кабул, 27 ноября 2018, 17:10 — REGNUM  Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили 21 заложника в северной провинции Сари-Пуль, 27 ноября передает агентство Associated Press.

По словам представителя местной полиции Хабибуллы Муджахид-Заде, пленники были захвачены боевиками из двух фургонов на трассе.

Цели похитителей неизвестны — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не делали заявлений и не выдвигали требований.

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