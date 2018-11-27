Вторник, 27 Ноября 2018 года
16:55:50 МСК

Трое военных США погибли в Афганистане

Политика

Боевикам удалось уничтожить американский танк

Газни, Афганистан, 27 ноября 2018, 16:50 — REGNUM  В результате атаки афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи Газни погибли трое солдат армии США, 27 ноября передает агентство Associated Press.

По информации военного командования США, также в результате нападения получили ранения еще трое военнослужащих и один штатский специалист.

По сообщению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевикам удалось уничтожить американский танк.

Читайте также: В афганской провинции Кундуз уничтожено 54 боевика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США проигрывают Афганистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить