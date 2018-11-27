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Над РФ нависла угроза новых санкций из-за провокации Киева: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 (время московское)

Над РФ нависла угроза новых санкций из-за провокации Киева: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 27 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 20:00 (время московское).

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/913.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ вооружает полицию Ливана, Киев признаёт Крым российским: Радио REGNUM

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