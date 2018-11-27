Имам мечети Алкуна: «Земельный вопрос у нас всегда встречается штыками»

Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM В конце сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между двумя субъектами, вопрос о которой был не решен с 90-х годов ХХ века. Однако жители Ингушетии, не довольные таким решением, по которому их якобы обделили, вышли на митинг протеста. Почти две недели продлилась протестная акция на площади в Магасе. Признал не соответствующим Конституции Ингушетии соглашение о границе и закон, принятый парламентом республики, и Конституционный суд региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился с запросом в Конституционный суд РФ, в котором попросил рассмотреть конституционность принятого соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. Перовое слушание по делу прошло во вторник, 27 ноября, в Конституционном суде РФ.

«Земельный вопрос у нас всегда встречается штыками. Понимая менталитет наших народов, разные политические силы используют это в своих интересах — среди них так называемые обиженные или уволенные с работы. Или те, кто из-за своих личных интересов имеет конфронтацию с местной властью. Эти люди используют ситуацию в своих личных целях. Те документы, которые подписаны по вопросам границы, подписаны по устоявшимся соглашениям 1992 года. Лучшего решения мне не представляется. Если бы это решение было принято по границам 1934 года, то было бы еще большее ущемление ингушской стороны», — отметил имам мечети сельского поселения Алкун, представитель тейпа орстхой Ахмед Цечоев по итогам заседания КС РФ о проверке соответствия Конституции РФ соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.

«Поэтому никаких вопросов между Чеченской республикой и Ингушетией до сих пор не было. Земельный вопрос у нас всегда встречается штыками. Понимая менталитет наших народов, политические разные силы используют это. Я приведу другой пример. Те, кто оспаривает эти территории. Так называемые уроженцы Цечоевых, я из рода Цечоевых, моя фамилия Цечоев, — подчеркнул священнослужитель, — Эти земли, о которых идет речь, они принадлежали во все времена орстхоевцам. Я представитель тейпа орстхой. Это наши исконные земли орстхоевцев. Те люди, которые сегодня кричат якобы о незаконном отчуждении земель, они к нашим участкам отношения никакого не имеют».

«Сильным аргументом для этого является подтверждающий документ, где написано, что именно этот участок земли был территорией Чечни. И много документов, которые могут привести к факту того, что до сих пор эти земли были Чеченской республикой. Если мы будем уходить вглубь, в 30-е годы, то мы еще больше находим таких фактов. Поэтому я считаю, что соглашение, которое было подписано между главами Чечни и Ингушетии, справедливо. Почему? Потому что тот, кто остался по ту сторону на чеченской стороне, они тоже из нашего рода орстхоевцев. И те, кто остался на стороне Ингушетии, они тоже орстхоевцы. Это формальное определение границы, оно на сегодняшний день, нам жителям приграничных сел, никакой помехой не является. Мы так же живем, как и жили. Поддерживаем дружеские и родственные отношения. Передвигаемся как передвигались», — завершил свой комментарий Ахмед Цечоев.

Читайте также: КС выслушал мнение конгресса ингушского народа по делу о границе с Чечней; КС Ингушетии превысил полномочия в деле о границе — полпред Совфеда в КС РФ; КС РФ выслушал позицию рода Орстхой по делу о границе Чечни и Ингушетии