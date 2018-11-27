МИД Киргизии проверяет информацию об отправке киргизов в китайские лагеря

Бишкек, , 16:36 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии занялось проверкой информацию о задержании этнических киргизов в Китае и их последующей отправке в так называемые «лагеря перевоспитания». Об этом сегодня, 27 октября, заявил глава МИД Чингиз Айдарбеков, пишет «24.kg».

По словам руководителя внешнеполитическго ведомства, такие данные пока не подтвердились, но он намерен и дальше держать этот вопрос на контроле.

«К нему надо относиться очень аккуратно», — подчеркнул министр иностранных дел Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в СМИ появилось открытое письмо, в котором граждане призвали президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова заступиться за проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая этнических киргизов, которых «китайские правоохранители беспричинно задерживают и отправляют в лагеря перевоспитания».

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