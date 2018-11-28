Кого хочет, может и должна победить «новая европейская армия»?

Брюссель, , 05:08 — REGNUM Проект «новой европейской армии», альтернативной уже имеющемуся НАТО, продолжает расти и укрепляться. Пусть пока не очень заметное, PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны) получило недавно предполагаемый фронт работ. Какие задачи предполагается решать с помощью новой европейской армии и какие проблемы тем не менее не могут быть решены Европой без участия ее соседей, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Тезис о том, что общеевропейские вооруженные силы смогут решать более мелкие, сиюминутные задачи, под которые тяжело раскачать силы НАТО, до сих пор не преодолел внутриевропейское противоречие даже между инициаторами PESCO — Францией и Германией. Излишняя, по мнению многих, военная активность Франции за пределами Европы заставляет тех же немцев задуматься о том, не будут ли они под видом «общих» вооруженных сил оплачивать французские авантюры (а чем они заканчиваются, ясно видно на примере Ливии).

Тем не менее задач, которые Европе, видимо, придется решать, задействуя военных, никто не отменял; приоритетным здесь выглядит именно южное направление приложения усилий, хотя «об угрозе на севере региона» продолжают говорить Польша и Прибалтика. А вот на юге, там, где планируется проведение новых маршрутов поставки в Европу газа и нефти, требуется в том числе и внимание военных. «Турецкий поток» может значительно изменить экономический расклад в средиземноморском регионе, сделав его для Европы зоной еще более пристального наблюдения.

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