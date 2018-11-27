В Симферополе суд арестовал первого из украинских нарушителей границы РФ

Симферополь, , 16:30 — REGNUM В Симферополе вынесено первое судебное решение о мере пресечения для первого из 24 задержанных украинских моряков, нарушивших российскую границу у Керченского пролива, сообщает 27 ноября ТАСС.

Военнослужащий ВМС Украины Владимир Варимез 1992 года рождения, уроженец Одесской области, своей вины не признал, однако останется под арестом до 25 января 2019 года.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу обвиняемому по ст. 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября суд в Симферополе должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения для 12 из 24 украинских военных моряков, нарушивших 25 ноября морскую границу России.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники задержали рейдовый буксир и два артиллерийских бронекатера ВМС Украины, грубо нарушивших российскую государственную границу.

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