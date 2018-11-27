Болгария ликвидирует агентство по делам болгар за рубежом

София, , 16:23 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов принял решение о ликвидации Государственного агентства по делам болгар за рубежом после крупного коррупционного скандала в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба правительства Болгарии, на заседании кабинета Бойко Борисов поручил рассмотреть варианты передачи функций агентства министерствам внутренних дел и правосудия, а также администрации президента, указав, что три эти института и так участвуют в принятии решений при предоставлении болгарского гражданства.

Напомним, в конце октября в Болгарии в рамках масштабной антикоррупционной спецоперации, проводившейся сразу в нескольких городах, были задержаны более 20 человек, в числе которых — руководитель агентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев.

Сообщалось, что правоохранительными органами Болгарии была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным предоставлением болгарского гражданства выходцам с Украины, а также из Молдавии и Македонии.

Позднее представители болгарской общины за рубежом также обратились к премьер-министру Бойко Борисову с открытым письмом, в котором призвали закрыть государственное агентство, указав, что оно фактически дублирует функции других институтов.

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