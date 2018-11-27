Депутаты обвинили правительство Киргизии в сговоре с банками

Бишкек, , 16:21 — REGNUM «Я вижу явный сговор правительства с коммерческими банками. Вы даете за счет грантов заработать коммерческим банкам. Почему деньги, направленные на поддержку сельского хозяйства, должны пройти через комбанки с высокими процентами?» — заявила депутат Ирина Карамушкина, выступая на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии.

Также народная избранница заподозрила правительство в попытке нажиться за счет грантов, выделенных международными финансовыми организациями.

«Вы даете коммерческим банкам деньги под 5%, а они гражданам уже под 12%. Нужно закрыть эти серые схемы и прекратить грабить граждан», — подчеркнула Карамушкина.

Аналогичные претензии высказал и депутат Исхак Пирматов, акцентировавший внимание на том, что госагентство антимонопольного регулирования не реагирует на такие действия правительства.

«Тут идет прямой сговор правительства и коммерческих банков. За что мы содержим правительство? Пусть рассмотрят снижение процентных ставок до 5%», — отметил он.

По итогам заседания парламентский комитет поручил правительству рассмотреть вопросы о снижении процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей и о возможности выдачи займов не через коммерческие финансовые структуры, а через государственные банки.

Напомним, что ранее правительство Киргизии и Германский банк развития заключили соглашение о предоставлении киргизской стороне в рамках проекта «Финансирование аграрных производственно-сбытовых цепочек» €27 млн (2,04 млрд рублей). Однако киргизские власти надеются увеличить эту сумму до €42 млн (3,17 млрд рублей). Эти деньги предназначены для кредитования фермеров и аграриев Киргизии.

Отметим, что в январе-октябре 2018 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» коммерческие банки предоставили киргизским фермерам и аграриям льготные кредиты из выделенных правительством Киргизии средств на общую сумму свыше 5,4 млрд сомов (5,14 млрд рублей по текущему курсу).