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Великая степь Казахстана как аттракцион? Путь, предложенный Назарбаевым

Политика

О связи интереса к прошлому с экономикой

Великая степь Казахстана как аттракцион? Путь, предложенный Назарбаевым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Астана, 28 ноября 2018, 02:52 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своими соображениями о развитии культуры в статье «Семь граней Великой степи». Почему именно вопрос культуры в ее степном аспекте стал объектом пристального внимания и как будущее культуры связано с перспективами мировой экономики, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Производство всего, что необходимо мировой экономике, с развитием автоматизации и цифровизации становится все эффективнее. Казалось бы, этому можно только порадоваться, если бы не удручающие следствия такого положения дел. Во-первых, каждое рабочее место становится все дороже, в сельском хозяйстве на сегодняшний день это приблизительно 250 тысяч долларов, а в индустриальном секторе еще на порядок больше. Во-вторых, с повышением производительности труда производству требуется все меньше и меньше рабочих. Вот так старые утопии быстрыми темпами становятся современной действительностью — машины вытесняют людей с работы, а новые сектора занятости, готовые принять освободившееся население, сильно отстают от реалии времени.

Сфера услуг и туризма становятся по мысли экспертов той «подушкой безопасности», которая способна будет смягчить все более очевидно приближающийся экономический удар, когда ненужными для производства окажутся миллионы людей. А значит — управление культурой, как средством обеспечить кадры для наиболее успешного услужения покупателям и туристам становится стратегической задачей национального масштаба. Как же мыслит применительно к казахстанским реалиям решение этой задачи Нурсултан Назарбаев?

Читайте статью Зачем в Казахстане президент вновь обратился к истории? и другие публикации Марата Шибутова о политике и экономике Казахстана.

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