Володин поблагодарил пограничников, защитивших границы в Керченском проливе

Москва, , 16:17 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил пограничников, которые пресекали незаконное вторжение судов ВМС Украины в территориальные воды России, и выразил надежду, что нарушители границы понесут строгое наказание, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

«Мы ещё раз столкнулись с такой позиции, когда соседнее государство, нарушая все, попыталось втянуть Россию в этот конфликт, и благодаря действиям пограничников конфликт был ликвидирован, а те, кто нарушал закон, они, надеюсь, понесут серьезное наказание в соответствии с законами Российской Федерации и с международными правилами», — заявил Володин журналистам.

Он указал на то, что, «когда в боевую готовность приводятся воинские формирования, это может привести к самым непредсказуемым последствиям».

"Повод для этого выбран совершенно авантюрный и подлежащий осуждению. Когда направляются корабли для того, чтобы заведомо нарушить территориальную целостность другого государства, нарушить международные договоры и правила, это недопустимо. И необходимо сказать слова благодарности нашим российским пограничникам, они действовали слаженно, решительно, мужественно, не допустили проникновения в российские территориальные воды, сделали всё, чтобы защитить закон, действовали в соответствии с международными правилами», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее, 25 ноября, российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Вместе с тем СБУ Украины и военная прокуратура республики завели уголовное дело в отношении восьми российских пограничников, которые пресекали незаконное вторжение судов ВМС Украины в Керченском проливе.

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