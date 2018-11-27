Итальянская оппозиция призывает вице-премьера Ди Майо ответить за отца

Рим, , 16:14 — REGNUM Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо должен выступить в парламенте и прояснить депутатам ситуацию, связанную со скандалом вокруг «черного найма» сотрудников на предприятиях его отца, заявил во вторник, 27 ноября, экс-премьер-министр и один из лидеров оппозиционной Демократической партии Маттео Ренци, передает La Repubblica.

Как сообщалось ранее, один из бывших сотрудников предприятия Ди Майо-отца в интервью оппозиционным СМИ рассказал, что он работал без официального контракта и что его случай не был единичным.

Сторонники правительства в свою очередь отмечают, что повод для атаки на правительство выбран слишком нарочито: гражданин Пиццо почему-то именно сейчас решил рассказать историю своих трудовых отношений с Антонио Ди Майо, хотя происходило все 8−9 лет назад.

Ранее Луиджи Ди Майо сообщил журналистам, что в указанный период времени он не имел ни формального ни фактического отношения к предприятию своего отца, при этом вице-премьер пообещал «разобраться в ситуации».

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