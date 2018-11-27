Албания и Косово объявили о разработке «стратегии объединения к 2025 году»

Приштина, , 16:10 — REGNUM Власти Албании и односторонне отделившегося от Сербии края Косово намерены разработать «единую стратегию объединения албанцев к 2025 году». Проект анонсировал премьер-министр Албании Эди Рама в ходе состоявшегося в косовском городе Печ совместного заседания двух правительств, передаёт приштинское издание «Газета Экспресс».

Как сообщается, Эди Рама призвал косовского премьера Рамуша Харадиная начать работу над «национальным проектом объединения Албании и Косово». По информации издания, стороны договорились, что проектом займутся представители министерств иностранных дел.

Кроме этого, как передаёт Koha ditore, по инициативе главы МИД Косово Бехджета Пацолли Приштина и Тирана займутся подготовкой исследования под названием «Албанская нация в ближайшие 50 лет», которое должно будет стать «платформой для развития и укрепления албанской нации на Балканах».

Комментируя принятые решения, Эди Рама заявил, что Албания и Косово «устали ждать от ЕС либерализации визового режима для Косово» и в целом «не могут бесконечно ждать решения Евросоюза о присоединении двух стран к объединению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом году Албания и Косово анонсировали объединение своих таможенных служб и отмену контроль за пассажирским сообщением на пограничных переходах. В перспективе стороны также намерены объединить свои зарубежные дипломатические учреждения и иметь общие посольства в других странах.

По мере наращивания отношений между Тираной и албанскими властями в Приштине в последние годы всё активнее стала звучать идея образования «Великой Албании». Территориальные амбиции Албании поддерживаются США, а властями самой балканской республики идея объединения с Косово используются для шантажа Европейского союза. Эди Рама уже неоднократно заявлял, что такое объединение неизбежно, и вопрос состоит лишь в том, произойдёт ли оно «через совместную интеграцию в ЕС», либо станет реакцией на «слепоту и лень Евросоюза».

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признают в качестве независимой Республики Косово около ста государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также пять стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.

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