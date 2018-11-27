Вторник, 27 Ноября 2018 года
16:58:56 МСК

Сальвини: санкции против России не решают проблему, а обостряют ее

Политика

Вице-премьер Италии отметил, что он в этом вопросе «стоит на стороне права»

Рим, 27 ноября 2018, 16:06 — REGNUM  Западные санкции против России не решают ту проблему, которую должны решить, а лишь обостряют ее, заявил во вторник, 27 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Вице-премьер отметил, что он в этом вопросе «стоит на стороне права». Также Сальвини подчеркнул, что у него нет ни спонсоров, ни друзей в России, но он считает, что хорошие отношения с Россией важны для Италии.

Как сообщалось ранее, во вторник глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези отказался отвечать на вопрос о возможном введении новых санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Министр отметил, что все вопросы, связанные с санкционным режимом, будут решаться на саммите ЕС в декабре 2018 года.

Читайте также: МИД Италии призвал Россию и Украину «договориться мирно»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить