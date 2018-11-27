Сальвини: санкции против России не решают проблему, а обостряют ее

Рим, , 16:06 — REGNUM Западные санкции против России не решают ту проблему, которую должны решить, а лишь обостряют ее, заявил во вторник, 27 ноября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Вице-премьер отметил, что он в этом вопросе «стоит на стороне права». Также Сальвини подчеркнул, что у него нет ни спонсоров, ни друзей в России, но он считает, что хорошие отношения с Россией важны для Италии.

Как сообщалось ранее, во вторник глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези отказался отвечать на вопрос о возможном введении новых санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Министр отметил, что все вопросы, связанные с санкционным режимом, будут решаться на саммите ЕС в декабре 2018 года.

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