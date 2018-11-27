7000 добровольцев будут помогать главе Индонезии Джоко Видодо на выборах

Джакарта, , 16:04 — REGNUM Кандидат в президенты и действующий глава Индонезии Джоко Видодо набрал семь тысяч добровольцев, которые готовы помочь ему на выборах в 2019 году, сообщает Antaranews.

По мнению президента, добровольцы должны уделять приоритетное внимание «благородным ценностям в достижении чистой победы».

Джоко Видодо также посоветовал добровольцам доносить до общественности основное видение избирательной программы, но не спешить с вещами, которые пока для них не до конца непонятны, чтобы не вводить нацию в заблуждение.

Известно, что программа президента в первую очередь направлена на развитие инфраструктуры в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в 2019 году примут участие две пары кандидатов: действующий президент страны Джоко Видодо с Маруф Амином и второй кандидат в президенты Прабово Субианто с Сандиагой Уно.

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