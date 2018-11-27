Володин: Европейский дом вряд ли захочет жить с соседом на пороховой бочке

Москва, , 16:00 — REGNUM Создаваемое Украиной напряжение вредит всему европейскому дому, странам вряд ли хочется жить на пороховой бочке с зажженным фитилем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, комментируя введение военного положения в части регионов Украины.

«Такие действия привносят напряжение и в без того хрупкий мир, и это точно идет в минус не только самой Украине и, но в всему европейскому дому, — сказал Володин. — Созданное напряжение говорит о том, что в центре практически Европы сегодня существует государство, где его руководство любыми способами пытается сохраниться у власти, нарушаются права человека».

В Госдуме планируют обсудить вопрос о выступлении с заявлением по ситуации в Украине.

«Мы планируем обсудить эти вопросы. Более того будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили, также со своей стороны будем инициировать обсуждение этой темы для дальнейшего изучения. Надеемся, что страны Европы понимают о чем речь идет», — отметил Володин.

Он уверен, что такой сосед, как Украина, «не может сегодня не волновать другие государства, от него можно что угодно ожидать».

"Вынесенное решение о военном положении, тем более когда приводятся в боевую готовность военные части, еще раз говорит о том, что Украина непредсказуема в своих решениях, еще раз подчеркивает, что президент Украины Петр Порошенко в желании сохранить свою личную власть пойдет на любые крайности. И то что военное положение введено в десяти областях подчеркивает, что решение было введено избирательно как раз в отношении тех регионов Украины, где у него больше всего оппонентов, где меньше всего рейтинг, — это просто ставит, как мы видим, целью зачистку этих территорий от тех кто ему оппонирует для того, чтобы выйти на выборы и попытаться сохранит власть», — сказал спикер Госдумы.

Это должны знать наши коллеги по европейскому сообществу, подчеркнул Володин.

«Надеюсь, что они сформируют свое мнение, хотя во многом сейчас являются заложниками ранее принятых решений. Но не думаю, что кому-то хочется жить на пороховой бочке с зажженным фитилем. Руководство Украины постоянно пытается эту ситуацию привести в критическое состояние. Просто нужно на это все смотреть с открытыми глазами и давать ту оценку, которая абсолютно соответствует ситуации. Замалчивать ее нельзя, и хотелось бы чтобы наши европейские коллеги наконец-то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украины», — заявил Володин.

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