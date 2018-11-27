Глава Ингушетии не сомневается, что вердикт КС по границе будет объективным

Магас, , 15:58 — REGNUM Глава Ингушетии высказал уверенность, что решение Конституционного суда РФ по его запросу о конституционности соглашения о границе между Чечней и Ингушетией будет справедливым. Само заседание состоялось в открытом режиме, преград для участия в нем никому не чинилось. Об этом Юнус-Бек Евкуров высказался в своем комментарии по прошедшему событию.

«Вопреки «прогнозам» наших оппонентов, заседание проходило в открытом режиме и каждый желающий смог там присутствовать. Каких-либо препятствий или сложностей в рассмотрении вопроса никем не создавалось, судьи Конституционного суда беспристрастно делают свою работу», — приводит слова Евкурова его пресс-служба.

Как отметил ингушский лидер, осталось только ждать окончательного решения. При этом он подчеркнул, что не сомневается, что «вердикт Конституционного суда будет объективным».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 ноября, в Конституционном суде РФ состоялось слушание по запросу главы Ингушетии о соответствии основному закону страны принятого 26 сентября 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении границ между субъектами. Решение, которое вынесут судьи КС РФ, будет приниматься в закрытом режиме. Дата оглашения вердикта будет объявлена дополнительно, сообщил председатель КС России Валерий Зорькин.

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