В обращении к Москве конгрессмены использовали слово «кровавый» дважды

Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Группа американских конгрессменов из числа обеих партий выступила с совместным заявлением об «агрессивном российском военно-морском нападении на Украину», сообщает в своем блоге конгрессмен Энди Харрис 27 ноября.

«Мы решительно осуждаем опасное нападение России на украинские суда. Этот эпизод, как и российская блокада украинских портов, является глубоко тревожащим признаком продолжающейся агрессии России в ее усилиях укрепить свою кровавую хватку и незаконную оккупацию Крымского полуострова. Мы присоединяемся к международному сообществу и нашим союзникам в НАТО в решительном утверждении того факта, что Крым и окружающие его воды принадлежат Украине. Мы призываем российские власти, в согласии с международным правом, прекратить вмешательство в доступ к украинским портам и Азовскому морю. Россия должна прервать свою кровавую и незаконную оккупацию украинской суверенной территории», — гласит заявление.

Отметим, что многочисленные утверждения о «кровавости» и «незаконности» действий России неубедительны на фоне крайней осторожности ее действий в отношении пошедшей на очередную провокацию Украины. Имей место этот инцидент не в российских пограничных водах, а, скажем, неподалеку от южной границы США, действия американских военных были бы, разумеется, более жесткими, и не встретили бы, вероятно, ни малейшего осуждения со стороны «международного сообщества и союзников по НАТО». Конгрессмены исходят из ошибочного представления о том, что мнение жителей Крыма, присоединившихся к России, ничего не значит и не было высказано в рамках законного референдума. Таким образом, их собственная апелляция к международному праву не имеет ни малейшего смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, Совбез ООН отказался рассматривать вопрос об украинской провокации в Керченском проливе. По словам министра иностранных дел Австрии, санкции против РФ из-за этого инцидента могут быть усилены.