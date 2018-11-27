Румас подтвердил приверженность Минска интеграции с ЕАЭС

Минск, , 15:48 — REGNUM Белоруссия привержена интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готова строить полноценный союз с опорой на справедливую конкуренцию и обеспечение четырех свобод на общем рынке. Об этом 27 ноября на заседании межправительственного совета ЕАЭС в расширенном составе заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Он отметил, что темой встречи в узком формате были «ключевые чувствительные направления» сотрудничества стран-участниц союза. В некоторых вопросах есть разногласия, но в целом в переговорах есть нацеленность на дальнейшее развитие и укрепление объединения стран, добавил он.

Так, во взаимной торговле наблюдается постоянный прирост. Потенциал торгово-экономических отношений в союзе намного выше, сказал Румас.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не участвует в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств стран ЕАЭС. Армению представляет и. о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян.

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