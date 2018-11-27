Главы всех сербских институтов в Косово сложили с себя полномочия

Приштина, , 15:44 — REGNUM Главы четырёх сербских муниципалитетов на севере Косово 27 ноября объявили об уходе в отставку и прекращении любого сотрудничества с албанскими властями в Приштине. Об этом сообщил глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, передаёт белградское издание «Политика».

"Сербские представители уведомили меня, что с сегодняшнего дня управы муниципалитетов на севере по приштинско-албанской системе больше не функционируют. Главы муниципалитетов подают в отставку и отказываются от приштинской системы. Ни собрания муниципалитетов, ни любые другие органы не будут работать вплоть до снятия дискриминационных мер и прекращения нарушений прав человека», — сказал Джурич.

Он добавил, что с сегодняшнего дня сербы также прекращают работать в суде Косовской Митровицы, не будут работать и другие органы в Косово, в которых участвуют сербы.

Руководители муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан приняли совместную декларацию, в которой указали причины принятого ими решения.

В частности, они указали, что введение властями в Приштине пошлины в размере 100% на сербские товары угрожает праву на жизнь косовских сербов и лишает их возможности нормального лечения. В декларации заявлено о регулярных актах насилия в отношении сербов и необоснованных арестах, нарушении Приштиной собственных законодательных актов, касающихся защиты прав сербов, а также о «нарушении всех международных соглашений — от резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и Брюссельского соглашения до Центрально-европейского соглашения о свободной торговле CEFTA».

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября правительство отделившегося от Сербии Косово приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на все товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины, за исключением тех, которые включены в список международных брендов.

При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

В начале ноября Приштина уже ввела пошлины в размере 10% на сербский и боснийский импорт, а решение об их повышении до размера стоимости товара приняла после очередного провала своей попытки получить членство в Интерполе, которому препятствует Сербия.

Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини призвала власти Косово аннулировать своё решение о пошлинах, заявив, что оно нарушает соглашение CEFTA и противоречит соглашению об ассоциации и стабилизации между Косово и ЕС. Приштина, однако, оказалась выполнять данное требование.

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