Обвинённый в нарушении присяги литовский политик Титов сложил мандат

Клайпеда, Литва, , 15:44 — REGNUM Член горсовета Клайпеды от партии Союз русских Литвы Вячеслав Титов, которого литовский суд признал виновным в нарушении присяги из-за его публичных слов о главаре так называемых «лесных братьев», по собственному желанию сложил свои полномочия. О том, что прошение удовлетворено сегодня, 27 ноября, объявил ЦИК Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В четверг, 29 ноября, горсовет Клайпеды собирался вынести ему импичмент и исключить из членов горсовета, однако Титов решил упредить эту процедуру. Сам политик ранее заявил, что собирается оспаривать решение суда в ЕСПЧ. Он также намерен баллотироваться в горсовет Клайпеды на муниципальных выборах в марте 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал стартовал после рассмотрения горсоветом Клайпеды вопроса установки мемориальной доски одному из лидеров послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Титов прямо во время рассмотрения этого вопроса высказался резко против такой инициативы, заявив, что документальные свидетельства говорят о том, что «лесные братья» и лично Раманаускас-Ванагас повинны в гибели тысяч мирных граждан. Конкретно Ванагас, по словам Титова, лично ответственен за гибель восьми тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

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