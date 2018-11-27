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Эр-Рияд отверг слухи о размещении военных в Сирии

Политика

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Эр-Рияд, 27 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  Посольство Саудовской Аравии в Анкаре опровергло свидетельства о размещении военных королевства в Сирии, сообщает 27 ноября Anadolu.

«В Сирии нет вооруженных сил Саудовской Аравии», — говорится в заявлении дипломатического ведомства, также призывающего черпать информацию из достоверных источников.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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