Эр-Рияд отверг слухи о размещении военных в Сирии

Эр-Рияд, , 15:52 — REGNUM Посольство Саудовской Аравии в Анкаре опровергло свидетельства о размещении военных королевства в Сирии, сообщает 27 ноября Anadolu.

«В Сирии нет вооруженных сил Саудовской Аравии», — говорится в заявлении дипломатического ведомства, также призывающего черпать информацию из достоверных источников.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

Читайте ранее в этом сюжете: 4 тыс. сирийских беженцев возвращаются домой из Турции