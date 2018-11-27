Макрон представил многолетний план по энергетике Франции

Париж, , 15:39 — REGNUM Глава Франции Эммануэль Макрон представил долгожданный многолетний план по энергетике во вторник, 27 ноября, сообщает Franceinfo.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция должна «бороться с ухудшением свойств почвы». В связи с этим Франция должна сократить использование природных ископаемых к 2050 году. Эммануэль Макрон также призвал к разработке электромобилей.

Президент подтвердил стремление государства сократить до 50% доли ядерной энергии в стране к 2035 году.

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Глава государства добавил, что в течение следующих трех месяцев он собирается провести национальные дебаты, призывая к «широкомасштабной консультации по экологическому и социальному переходу». «Я надеюсь, что представители «желтых жилетов» также примут в них участие», — подчеркнул президент.

В Елисейском дворце заявили, что министр экологии Франции Франсуа де Руги примет представителей движения «желтые жилеты» 27 ноября днем по просьбе Эммануэля Макрона.

Сообщается, что 12 из 13 глав регионов во Франции обратились к исполнительной власти с просьбой ввести «чрезвычайные меры» в отношении движения «желтые жилеты».

Как сообщало ИА REGNUM, новый курс по «экологическому переходу», как ожидается, будет более «приемлемым и демократическим» в ответ на выраженное недовольство активистов «желтые жилеты».

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