Перевод средств с карты на карту: «Единая Россия» требует объяснений

Москва, , 15:33 — REGNUM Центральному банку РФ необходимо довести до банков четкие и однозначные критерии, по которым банки могут блокировать счета и требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Сложно представить, что в 21 веке цифровизации от людей требуют «бумажной волокиты». Такими темпами люди начнут переносить свои деньги из «банков обратно в банки». С таким заявлением выступила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко.

«Мною было направлено официальное обращение на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить банкам те критерии, по которым они могут блокировать счета и требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. От людей требуют письменные обоснования экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств, письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты. Иначе как самоуправством это не назовешь. Финансово-кредитные организации, борясь с кибермошенничеством, не должны забывать о презумпции невиновности, здравом смысле и интересах клиентов», — сказала Анна Кувычко.

Напомним, по информации СМИ ряд коммерческих банков приостанавливают операции по переводам, чаще всего небольших сумм, временно блокируют карты и требуют от клиентов дополнительные подтверждающие документы.

«Начиная с 26 сентября, у банков появилась возможность блокировать операции по счету в случае, если они посчитают, что какая-либо из них является нетипичной и подозрительной для клиента. Изменения в действующем законодательстве, напомню, были направлены на борьбу с хищениями и профилактику мошеннических преступлений. К сожалению, отдельные финансово-кредитные организации, на мой взгляд, проявляют избыточную заботу об интересах клиента, что приводит к проблемам для последнего. Представим, что вы совершите транзакцию в аэропорту перед вылетом, после чего ваша карта по неизвестным причинам будет заблокирована. Время и нервы будут потеряны, а репутация банка в ваших глазах существенно пострадает», — резюмировала Анна Кувычко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.