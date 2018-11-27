ЕСПЧ закрыл дело Сильвио Берлускони без вердикта

Страсбург, Франция, , 15:18 — REGNUM Иск бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони против итальянского государства оставлен без вынесения вердикта. Об этом сообщает 27 ноября агентство ANSA.

Отмечается, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял это решение по запросу самого Берлускони. Следует отметить, что итальянский политик ранее опротестовал применение к нему так называемого закона Паолы Северино согласно которому Берлускони, приговоренный по делу о мошенничестве его компании Mediaset, должен был покинуть Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что итальянский суд вызвал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони вызвал для новых слушаний по делу о секс-вечеринках 10-летней давности.

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