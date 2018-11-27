Запрос об убежище в Германии обернулся депортацией для гражданина РФ

Биденкопф, Германия, , 15:16 — REGNUM Гражданин России, который запросил убежище в Германии, не только не получил его, но и был выдворен за пределы страны. При этом, административный суд города Гисен признал депортацию незаконной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Известно, что 27-летний россиянин и его мать подали заявление на получение статуса беженца в Германии в 2015 году. В ноябре 2017 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отклонило эту заявку. А мужчину обязали покинуть жильё в городе Биденкопф в федеральной земле Гессен.

Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, в процессе обработки заявления ведомство допустило ошибку. Гражданин РФ не был уведомлен о принятом в отношении него решении, поэтому вовремя не смог его обжаловать.