В правительстве Крыма утвердили нового вице-премьера

Симферополь, , 15:04 — REGNUM Вместо арестованного Виталия Нахлупина заместителем председателя Совета министров республики Крым, который будет курировать сферу строительства, официально назначен Евгений Кабанов. Соответствующий указ главы РК опубликован на официальном портале правительства 27 ноября.

«Назначить Кабанова Евгения Константиновича на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 29 ноября 2018 года», — отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки был задержан и взят под стражу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин. 22 октября принял решение назначить депутата Госсовета Крыма Кабанова вице-премьером, отвечающим за строительство и реализацию федеральной целевой программы развития Крыма до 2022 года.

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