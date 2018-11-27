Климкин обсудил ситуацию в Керченском проливе с главой «Красного Креста»

Киев, , 15:03 — REGNUM Инцидент с задержанием российскими пограничниками трех украинских плавсредств, устроивших провокацию в Керченском проливе, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.

«С утра пообщался с президентом МККК Петером Маурером. Комитет будет использовать все возможные меры для доступа к нашим морякам и оказания им необходимой медпомощи», — написал украинский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, раненые члены экипажа украинских бронекатеров и буксира, задержанных 26 ноября в акватории Керченского пролива российскими пограничниками, были госпитализированы в медучреждения Керчи.

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