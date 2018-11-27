Макрон: Налог на топливо будет зависеть от колебания цен

Париж, , 15:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал первый шаг навстречу протестующим из движения «желтые жилеты», объявив, что «налогообложение топлива будет зависеть от колебания цен», сообщает Euronews.

Однако президент предупредил: «Мы не можем в понедельник выступать за защиту окружающей среды, а во вторник быть против повышения цен на топливо».

Глава государства также дал понять, что он услышал тех, кто «хотел передать послание, но он не буду уступать тем, кто стремится создать беспорядок».

Активисты движения «желтые жилеты», некоторые из которых все еще выступают с протестами в нескольких регионах Франции, ждут конкретных действий от Эммануэля Макрона. Они по-прежнему требуют снижение цен на топливо и покупательной способности, которая увеличивается, вместо того, чтобы непрерывно уменьшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста движения «желтые жилеты» прошли по всей Франции, начиная с 17 ноября 2018 года. Ожидается, что 30 ноября подобная акция пройдет в Брюсселе, Бельгия.

Подробности: Акция протеста «желтые жилеты» перекинулась на Бельгию