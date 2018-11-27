Скандал на Урале: депутат назвал журналистов «бестолочами»

Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается очередной скандал. Депутат городской думы Александр Колесников («Справедливая Россия») на заседании представительного органа назвал журналистов «бестолочами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Произошло это во время обсуждения вопроса об увеличении численности штата гордумы на четверых человек. Среди прочего планируется усилить пресс-службу, туда собираются взять видеооператора. Ежегодно из бюджета дополнительно планируется тратить порядка 2,4 млн рублей. Речь зашла о качестве работы пресс-службы думы. Депутат Елена Дерягина отметила, что новости об одном мероприятии на сайте администрации города появились в тот же день, а на сайте гордумы — через два дня.

Депутаты отметили, что сотрудники пресс-службы просят прислать «что-нибудь» для размещения на сайте думы, при этом сами не предлагают сделать тот или иной материал. Речь зашла и о том, как взаимодействовать со СМИ Екатеринбурга. В частности, планируется покупать эфирное время на телеканалах.

Депутат Константин Киселёв в свою очередь выступил против покупки эфирного времени. По его словам, можно налаживать взаимодействие с прессой, не тратя больших денег. В частности, провести неформальный вечер с участием депутатов и представителей СМИ.

А затем слово взял Александр Колесников. По его мнению, в том, что не нужно платить за эфирное время, Киселёв прав.

«Я не знаю, вы кому платить-то собрались? Четвёртому каналу? Вы ничего не перепутали? Это нам должны платить вообще за информповоды. Нам должны платить!» — эмоционально заявил депутат.

Он отметил, что ничего не имеет против пресс-службы думы и особо отметил её руководителя.

«Умничка! Старается! Проблема в другом! У нас журналисты бестолочи! У нас журналисты бестолочи в городе! Давайте говорить правду об этом!» — заявил Колесников.

По его словам, не так давно местный «Водоканал» проводил для журналистов экскурсию. Директор предприятия всё показал представителям СМИ и рассказал. Но затем по одному из телеканалов вышел сюжет о том, что «Водоканал» собрался разливать воду и продавать её.

«Это что такое вообще? Это что вообще такое?!» — возмутился депутат.

«И тут мы должны что-то кому-то платить, искать информповоды! Это что за цирк? Давайте немножко отходить! Не мы для журналистов, а они для нас! Нету такой четвёртой власти — журналисты, это сказки!» — продолжил Александр Колесников.

Отметим, часть депутатов осудили своего коллегу и извинились перед журналистами за его слова. Также они предложили разместить на сайте городской думы слова Колесникова и осуждающие реплики его коллег.

Добавим, конфликты между депутатами и журналистами на Урале редко, но бывают. В 2004 году возник конфликт между уральскими журналистами и на тот момент депутатом Государственной думы Валерием Язевым. Сотрудникам СМИ не понравилось его отношение к ним. И на пресс-конференции с участием него разразился скандал. Журналисты высказали депутату Язеву накопившиеся претензии, пригрозили организовать его информационную блокаду, если он не изменит своего отношения к ним, а затем покинули пресс-конференцию.

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