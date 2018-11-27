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4 тыс. сирийских беженцев возвращаются домой из Турции

Политика

Анкара предоставит им также гуманитарную помощь

Анкара, 27 ноября 2018, 14:48 — REGNUM  4 тыс. сирийских беженцев, временно проживавших в Турции, возвращаются домой, сообщает 27 ноября Anadolu.

Мигранты проживали по всей территории страны, ряд территорий, освобожденных от боевиков в Сирии, теперь позволят многим гражданам вновь увидеть свои дома. Анкара также предоставит людям гуманитарную помощь.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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