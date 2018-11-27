Эрдоган приписал Турции победу над ИГИЛ*

Анкара, , 14:40 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии была разгромлена благодаря усилиям Анкары. Такое заявление в ходе выступления перед депутатами парламентской фракции «Партия справедливости и развития» сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никакой борьбы с ним не вели», — уверен турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «взращивалась» для того, чтобы «запугать мир». При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, с остатками небольших банд, маскирующимися под террористов, можно покончить уже в течении ближайших месяцев, но для этого необходимо скооперироваться.

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Эрдоган превратился в «крестного отца» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правоохранительные органы Турции арестовали пятерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецоперации по зачистке боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводились по всей территории страны. Отметим, что террористы представляют серьезную угрозу для Турции, здесь от их действий погибли свыше 300 человек.

Напомним, в декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Уточнялось, что все бандформирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории арабской республики были уничтожены, а сама территория освобождена.

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