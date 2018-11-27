КС РФ выслушал позицию рода Орстхой по делу о границе Чечни и Ингушетии

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Представители рода Орстхой, который проживает на «проблемном» участке границы Чечни и Ингушетии, заявили в Конституционном суде РФ, что поддерживают пограничное соглашение двух регионов, передает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Я напросился на это заседание, потому что я представитель рода, предки которого веками проживали на этих территориях. Эти территории и стали яблоком раздора, спорным моментом в этой истории», — сказал представитель рода Орстхой Саид Изарипов.

Он сообщил, что орстхоевцы неоднократно призывали избежать скандалов по «пограничной» теме, «успокоиться и довериться руководителям субъектов».

«Потому что я лично уверен, что ни наш глава Чечни Рамзан Кадыров, ни глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров никогда не допустят ущемления прав своих народов, подопечных, которыми им доверено руководить — ни в территории, ни в других вопросах», — сказал Изарипов.

Он признал, что среди ингушей могут быть недовольные тем фактом, что часть территории, которая после закона о муниципальных границах 2009 года считалась ингушской, теперь перешла к Чечне. Однако, по мнению Изарипова, Чеченская республика получила даже недостаточно своих «исконных» земель.

«После предыдущих выступлений можно подумать, что с чеченской стороны нет общества, которое думает, беспокоится. Нет, у нас тоже есть свое мнение, тоже есть претензии к этому соглашению, что наши территории оставили на стороне Ингушетии. Но мы отличаемся тем, что всецело доверяемся главе, властям республики, мы понимаем, что они представляют наши интересы, никогда не допустят ущемления наших прав. Вот в чем наша разница», — заявил Саид Изарипов.

Он добавил, что леса и горы, с которых его предки спускались вплоть до последних десятилетий, никогда никого не интересовали, никто их не осваивал и не благоустраивал.

«Но как только начала Чеченская республика прокладывать дороги… Из-за чего вообще начался спор? Мы даже в самом страшном сне не могли представить, что эти земли в горной местности относятся к Ингушской республике. (Такое мнение) появилось недавно совершенно», — подчеркнул Изарипов.

Впрочем, все народы бывшего Советского Союза он считает «братскими», а «люди должны доверять власти». В связи с этим он призывает Конституционный суд РФ согласиться с законностью соглашения о новой границе между Чечней и Ингушетией.

Другой представитель рода Орстхой с чеченской стороны Сайхан Саламов напомнил о депортации почти миллиона ингушей и чеченцев из родных мест в Казахстан и Киргизию в 1944 году. После возвращения людей спорные местности до сих пор остаются «дикими» и необжитыми, замечает Саламов. При этом вопрос, который рассматривает КС, имеет огромное значение для судьбы двух братских народов, полагает он.

«Какие бы возгласы здесь ни были, мы остаемся братьями. Раздор между нами не должен быть и не будет никогда. А эпос, который произошел в Назрани, — указал Саламов на многотысячный митинг противников соглашения о границе, — носит чисто политический характер, это дети знают».

Саламов полагает, что та территория, которая теперь «возвращена» Чечне, в 2009 году была обозначена ингушской «по ошибке и по глупости».

«Прошу признать эту ошибку, а решение, которое было совершено между двумя руководителями регионов, считать законным», — заключил он.

О дате оглашения решения КС РФ по данному вопросу будет объявлено дополнительно.

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